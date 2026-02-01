Il grande romanzo latinoamericano attraverso le Lettere del Boom
Le lettere tra Gabriel García Márquez e Julio Cortázar sono state pubblicate dopo anni. Duecento messaggi in cui i due scrittori si scambiano pensieri, opinioni e complimenti. Sono un ritratto intimo del loro rapporto e del momento d’oro della letteratura latinoamericana. La pubblicazione permette di capire meglio come lavoravano e come si ispiravano a vicenda. Un pezzo di storia che rivela il lato più privato di due grandi autori.
«Ti leggo, mi leggi. Ti applaudo, mi applaudi»: così, a voler essere sbrigativi, si potrebbero riassumere le duecento lettere che per anni si scambiarono Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa e Carlos Fuentes, raccolte e presentate da quattro curatori di varia nazionalità (Carlos Aguirre, Gerald Martin, Javier Munguía e Augusto Wong Campos) in Las cartas del Boom (Alfaguara, 2023) approdato in questi giorni agli Oscar Mondadori con altro titolo, Il Boom latinoamericano, Lettere 1965-1975 (traduzione di Bruno Arpaia, pp. 516, € 20,90). Nella prima delle due sezioni in cui la corrispondenza è divisa, i quattro parlano anche e soprattutto di letteratura, formulano giudizi su altri autori, si scambiano congratulazioni per i premi vinti, incoraggiamenti, consigli su forma e trame, sul procedere dei rispettivi romanzi e sui rapporti con gli editori. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
