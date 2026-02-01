Il Catanzaro Primavera rompe il ghiaccio in trasferta con una vittoria importante contro il Perugia. Allo stadio umbro, i calabresi trovano il gol decisivo al 30’ del primo tempo grazie a Vascotto, che trasforma un rigore. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a pareggiare. Con questa vittoria, il Catanzaro conquista i primi tre punti fuori casa in questa stagione.

Il Catanzaro Primavera ha espugnato il campo del Perugia con un successo da tre punti, conquistato grazie a un gol dal dischetto di Vascotto al 30’ del primo tempo. La vittoria, ottenuta al centro sportivo ‘Paolo Rossi’ di Perugia, rappresenta il primo risultato positivo in trasferta della stagione per gli aquilotti, che si sono imposti con un 0-1 che ha messo in moto la corsa ai playoff. Il momento decisivo è arrivato al 38’ del primo tempo, quando Gjoka è stato atterrato in area da Peruzzi: l’arbitro ha concesso il rigore, che Vascotto ha trasformato con freddezza, mettendo al sicuro il risultato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il giovane Catanzaro sorprende Perugia con un gol al 78?: primi tre punti in trasferta nella stagione.

Approfondimenti su Catanzaro Perugia

Il Pioppo Futsal ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Vigor San Cataldo, consolidando il suo percorso nel 2026.

Nel weekend di calcio, il Frosinone conquista un pareggio all’88’ contro il Monza, restando in corsa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Catanzaro Perugia

Argomenti discussi: Serie B. Il Sudtirol pensa al Catanzaro: le parole di mister Castori; Catanzaro, sorpresa ma non troppo: Bettella saluta; Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe Jack; Sorpresa Cissè, si inserisce il Milan.

Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe JackCome riportato da TMW, il Catanzaro ha infatti chiuso per Fellipe Jack, difensore classe 2006 di proprietà del Como. Il giovane centrale ha disputato la prima parte di stagione con la maglia dello ... ilovepalermocalcio.com

Catanzaro, il giovane attaccante Oliviero scende in Serie D: giocherà nell'ACR MessinaL’ACR Messina ha annunciato sui propri canali social l’arrivo dell’attaccante Oliviero dal Catanzaro. Il classe 2006, che gioca come seconda punta, era arrivato nel gennaio 2025 dalle giovanili del ... tuttomercatoweb.com

MERCATO | Accordo Hellas-Milan per Cisse: ecco le cifre, il giovane resterà a Catanzaro - facebook.com facebook