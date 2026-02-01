Il Giappone si trova senza panda gigante per la prima volta in cinquant’anni. I due gemelli Xiao Xiao e Lei Lei sono stati trasferiti dallo zoo di Ueno, lasciando il Paese senza questi animali simbolo. La notizia ha colpito molti, che hanno visto nei panda un’icona culturale e un punto di riferimento per il Paese. Ora, resta da vedere come lo zoo e i cittadini reagiranno a questa perdita.

È la fine di un’era per il Giappone. Con la partenza dei gemelli Xiao Xiao e Lei Lei dallo zoo di Ueno, il Paese del Sol Levante si ritrova per la prima volta in mezzo secolo senza neanche un panda gigante. Le scene degli ultimi giorni a Tokyo sono state impressionanti: migliaia di persone hanno sfidato code di oltre tre ore e sistemi di prenotazione blindati solo per un ultimo, fugace sguardo ai due fratelli. Non è stato un semplice addio a due animali famosi, ma un vero e proprio lutto nazionale che ha coinvolto intere generazioni. Nonostante siano nati nel cuore del Giappone nel 2021, Xiao Xiao e Lei Lei non sono mai stati “giapponesi”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il Giappone resta senza panda, un popolo intero ha il cuore a pezzi

