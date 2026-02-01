Il futuro dei giovani forlivesi è a chilometro zero | fare impresa dove il cuore batte forte

Il futuro dei giovani di Forlì si gioca tra le strade della città. Oggi più che mai, i giovani hanno l’opportunità di fare impresa vicino a casa, dove sentono il cuore battere più forte. Fausto Faggioli sottolinea che sono loro i protagonisti di un cambiamento concreto, pronti a mettere in campo idee e energie per costruire un domani diverso.

Scrive Fausto Faggioli: “Oggi più che mai, i giovani hanno l’opportunità – e la responsabilità – di diventare protagonisti di un cambiamento profondo. Non più solo “cercatori di lavoro”, ma creatori di valore. L’impresa del futuro nasce da una visione integrata del territorio, dove agricoltura, turismo, cultura e sostenibilità si intrecciano in ecosistemi economici locali. Sognate, progettate, costruite. ma fatelo partendo da ciò che siete e da dove venite. Perché ogni borgo, ogni collina, ogni mercato contadino è una startup di identità, un laboratorio di innovazione a cielo aperto. E ricordate: la nuova impresa è fatta di relazioni, emozioni e comunità.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

