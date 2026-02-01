Il format Alchemilla ’Artisti marziali’ tornano sul ’ring’
Questa sera torna sul ring il format Alchemilla ’Artisti marziali’. Questa volta, gli artisti prendono la parola direttamente, senza passare da intermediari, direttori o critici. Lo spazio offre loro la libertà di esprimersi, confrontarsi e riflettere in modo più aperto e immediato.
Finalmente la parola agli artisti. Senza intermediari, direttori, curatori, critici, in uno spazio che stimola la libertà di espressione, confronto e riflessione. Si chiama Artisti marziali il format ideato da Veronica Santi, che quest’anno, in occasione di Art City, esce un po’ più allo scoperto e presenta da Alchemilla in via Santo Stefano 43, sei incontri con 12 artisti, nelle giornate del 2, 7 e 8 febbraio. Ogni coppia si intervista dal vivo in un confronto diretto e imprevedibile, senza moderatori: Allison Grimaldi Donahue vs Ramona Ponzini; Sissi vs Yuri Ancarani; Rudy Cremonini vs Eugenia Vanni; Paolo Chiasera vs Giulia Poppi; Alessandro Brighetti vs Jacopo Benassi; Anna de Manincor vs Emilio Fantin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: Artisti Marziali; ARTISTI MARZIALI 2024 – Alessandro Aprile vs Paola Angelini – Courtesy Alchemilla.
ARTISTI MARZIALI 2024 – Alessandro Aprile vs Paola Angelini – Courtesy AlchemillaARTISTI MARZIALI 2024 – Alessandro Aprile vs Paola Angelini – Courtesy Alchemilla ... politicamentecorretto.com
ARTISTI MARZIALI, Art City EditionDopo i primi otto incontri, che si sono svolti tra il 2024 e il 2025, gli appuntamenti di questa edizione sono stati pensati appositamente per inserirsi nell’ambito di ART CITY Bologna 2026, in ... liquidarte.it
