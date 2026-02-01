Il Flamengo riabbraccia l’ex Milan Paquetà | trasferimento record per il calcio brasiliano

Lucas Paquetà torna al Flamengo, la sua ex squadra. Dopo aver giocato in Italia con il Milan, il centrocampista brasiliano ha firmato un contratto che rompe ogni record nel calcio del suo paese. La trattativa è stata veloce e il trasferimento è ufficiale, segnando una nuova tappa nella carriera di Paquetà e un grande colpo per il club di Rio de Janeiro.

"Si torna sempre dove si è stati bene" recita uno dei più famosi aforismi. Lucas Paquetà sembra conoscere bene il significato di questa frase. L'ex centrocampista del Milan, dopo le parentesi in Ligue 1 al Lione e in Premier League al West Ham, torna a casa. Per lui casa è sempre stata il Flamengo, la squadra con cui è cresciuto e in cui ha fatto vedere le migliori cose del suo repertorio. Si tratta di un trasferimento da record per il calcio verde oro. Non si è mai visto un acquisto di un club brasiliano così oneroso. Infatti, il Flamengo ha pagato l'ex trequartista del Milan ben 42 milioni di euro.

