Il dollaro continua a scendere e il governo americano sembra non preoccuparsene troppo. A Washington, la priorità resta la bilancia commerciale, e una moneta più debole aiuta le esportazioni. La Casa Bianca vede il calo come un modo per rafforzare la nostra economia, anche se alcuni esperti avvertono di possibili rischi sulla fiducia internazionale.

Il dollaro continua a perdere terreno e, almeno a parole, a Washington non sembra un problema. Anzi: se l’ossessione della Casa Bianca resta la bilancia commerciale, una moneta più debole è un aiuto naturale alle esportazioni e un freno alle importazioni. Ma il dollaro non è una valuta come le altre. È anche un pilastro finanziario e politico. E quando un pilastro si muove, non basta guardare al vantaggio immediato: bisogna misurare le crepe che può aprire nel medio-lungo periodo. Il breve periodo: più competitività, meno importazioni. Il dollaro debole come dazio invisibile. Una moneta americana più debole funziona come un dazio indiretto: rende relativamente più cari i beni importati e, allo stesso tempo, più convenienti i prodotti statunitensi all’estero. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il dollaro che scende e la tentazione americana: svalutare per esportare. Ma c’è il rischio fiducia…

