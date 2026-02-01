Il dimensionamento scolastico? Rischia di impoverire il servizio

Il dimensionamento scolastico torna al centro del dibattito in Veneto. Le scuole della Laguna si ritrovano a dover affrontare numeri che crescono, con il timore di perdere posti e servizi nelle aule locali. La questione non è più solo teorica, ma concreta, e preoccupa studenti, insegnanti e genitori.

"Il dimensionamento scolastico non è più uno spettro lontano, ma una realtà fatta di numeri pesanti che rischiano di svuotare le aule del territorio lagunare". A lanciare l'allarme è Michele Farinelli, segretario del Pd di Comacchio, che punta il dito contro le scelte del Governo e il silenzio dei rappresentanti locali del centrodestra. "Il nuovo assetto della rete scolastica per Comacchio parla chiaro: il bilancio è di 4 docenti in meno tra infanzia e primaria, 5 collaboratori scolastici tagliati, un assistente amministrativo sacrificato e, soprattutto, la soppressione di 4 classi della scuola secondaria di primo grado.

