Il Diavolo sesso manipolazioni e violenza Viaggio dentro le inquietanti sette toscane

In Toscana, alcune zone nascondono gruppi e movimenti che si muovono tra il reale e l’oscuro. Sono gruppi che flirtano con il paranormale, la religione e la filosofia di vita. Alcuni di loro sono coinvolti in pratiche di manipolazione, violenza e sesso. La polizia sta indagando su questi ambienti nascosti, dove si mescolano rituali inquietanti e rapporti di potere. Le autorità cercano di fare luce su quello che accade dietro le porte di queste sette poco conosciute.

