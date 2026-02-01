Il crepuscolo degli dèi La rivoluzione Wagner è anche una mostra

Da Berlino a Parigi, il teatro di Wagner continua a influenzare scrittori, filosofi e artisti. Una mostra appena inaugurata ripercorre il suo impatto sulla cultura europea, evidenziando come le sue opere abbiano attraversato un secolo e mezzo di storia. Sono esposti manoscritti, costumi e scenografie originali, che mostrano l’evoluzione del suo pensiero e della sua musica. La mostra, aperta fino a fine mese, invita il pubblico a scoprire un mondo in cui musica e letteratura si incontrano, lasciando un segno inde

Il teatro musicale di Wagner segna l'intera cultura europea: da Baudelaire e Mallarmé a Nietzsche e Thomas Mann. Ancora oggi la sua musica, estetica e i suoi concetti di decadentismo fanno riflettere. Da questa sera fino al 17 febbraio al Teatro alla Scala va in scena " Götterdämmerung " (Il Crepuscolo degli dèi), ultimo capitolo e terza giornata del Ring, sul podio si alternano Alex Soddy e Simone Young. Esattamente a 150 anni dalla prima esecuzione del 1876 e a 100 anni dalla prima produzione della Tetralogia alla Scala nel 1926 dal 1 marzo al Piermarini si svolge l'intero ciclo del " Ring des Nibelungen " di Wagner nel nuovo allestimento di David McVicar, direzione di Young e Soddy, Fino al 3 maggio al Museo Teatrale alla Scala la mostra dedicata a Pierluigi Pizzi: "La rivoluzione del Ring - Visconti Ronconi Chéreau", a cura di Giovanni Agosti e Margherita Palli.

