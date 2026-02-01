Questa mattina, i metalmeccanici coinvolti nel corteo sulla tangenziale sono stati chiamati in tribunale. Il pubblico ministero ha chiesto tre condanne, mentre i sindacati definiscono la richiesta “inaccettabile”. Gli operai rischiano ora di dover affrontare una sentenza per blocco stradale, dopo aver manifestato per il rinnovo del contratto.

I metalmeccanici che ’occuparono’ la tangenziale durante il corteo per il rinnovo del contratto ora rischiano una condanna per blocco stradale. Non tutte le tute blu, ma chi organizzò la protesta. La Procura ha infatti chiesto per gli organizzatori, tre sindacalisti di Fiom, Fim e Uilm, altrettanti decreti penali di condanna. La richiesta ora sarà valutata dal gip che dovrà emettere il provvedimento. La manifestazione risale al 20 giugno scorso e i lavoratori che aderirono erano 10mila: un migliaio invase e bloccò la tangenziale. Il Decreto sicurezza era da poco entrato in vigore e questo è uno dei primi casi di applicazione, anche se la Procura (dopo l’informativa della Digos) ha scelto di contestare il nuovo reato non a tutti coloro che bloccarono la tangenziale, ma appunto soltanto ai tre organizzatori del corteo, facendo evidentemente una valutazione ben precisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il corteo delle tute blu. Il pm chiede tre condanne. I sindacati: "Inaccettabile"

Il 12 gennaio 2025, il pubblico ministero ha richiesto condanne da tre anni e sei mesi fino a otto anni di carcere per i 12 imputati coinvolti nell'incendio della Torre dei Moro a Milano.

Bologna, tre richieste di condanna per il corteo delle tute blu: l'accusa di blocco stradale. Fiom: non può essere reatoLa manifestazione (pacifica) dei metalmeccanici di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil lo scorso 20 giugno per il rinnovo del contratto. La Procura chiede tre decreti penali di condanna per altrettanti dir ...

Manifestazione tute blu a Bologna, la rabbia dei sindacati dei metalmeccanici dopo le tre richieste di condanna per blocco stradale: «Un corteo pacifico non è reato»Fim, Fiom e Uilm contro il decreto Sicurezza: «Così si colpisce il diritto di manifestare, ci faremo sentire» Esplode la rabbia di Fim-Fiom-Uilm contro il decreto Sicurezza che, per la prima volta in ...

