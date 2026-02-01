Il corteo acqueo e lo scoppio della pantegana inaugurano il Carnevale della tradizione veneziana

Questa mattina si è aperto ufficialmente il Carnevale della tradizione veneziana. La prima grande attrazione è stata la Festa veneziana, con il corteo acqueo che ha attraversato il Canal Grande, e lo scoppio della Pantegana davanti al Ponte di Rialto. La città si anima con colori, maschere e rumori, segnando l’inizio di due settimane di festeggiamenti.

Domenica mattina, come da tradizione, un centinaio di imbarcazioni veneziane, riccamente addobbate, hanno sfilato da Punta della Dogana fino all'Erbaria Ha preso ufficialmente il via questa mattina il Carnevale della tradizione veneziana, con uno degli appuntamenti più amati e simbolici: la Festa veneziana, il suggestivo corteo acqueo sul Canal Grande e l'attesissimo scoppio della Pantegana davanti al Ponte di Rialto. Venezia torna così a celebrare la sua anima più autentica, tra acqua, colori e partecipazione popolare.

