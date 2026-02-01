Il Comune di Subbiano partecipa alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo

Il Comune di Subbiano ha preso parte alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo. Oggi, in tutta Italia, si ricorda chi ha perso la vita a causa delle guerre e dei conflitti armati. L’amministrazione comunale ha organizzato alcune iniziative per sensibilizzare i cittadini e mantenere vivo il ricordo di queste vittime. La giornata serve anche a riflettere sugli effetti devastanti che i conflitti portano alle popolazioni civili coinvolte, spesso costrette a vivere in condizioni difficili e senza pace.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Il Comune di Subbian o partecipa alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per commemorare le vittime civili di tutte le guerre ed informare e sensibilizzare sull'impatto devastante che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte. Il Sindaco di Subbiano, Ilaria Mattesini, facendo proprio, con tutta l'Amministrazione Comunale, il pensiero dell'associazione ANVCG, ritiene importante di fronte all'intensificarsi delle violenze in numerosi contesti bellici, la necessità di ribadire con forza l'assoluta necessità di proteggere i civili, anche con semplici gesti come illuminare il Palazzo Comunale di Blu, " Abbiamo celebrato il Giorno della Memoria con un percorso di Pace in questo 2026, e anche con questa giornata intendiamo portarlo avanti, perché perché oggi nel mondo sono in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale, nel 2024, Angv ricorda che ben 59.

