Il compito dell’autore è far sognare gli altri

Un autore italiano ha ribadito che il suo obiettivo è far sognare. Durante un evento, ha spiegato che il vero piacere dello scrivere è vedere le sue parole leggere e apprezzate. Non cerca fama, ma vuole comunque arrivare alle persone, regalando emozioni con le sue storie. Alla fine, ha sottolineato che il suo lavoro è fatto per essere letto, e questo basta a dargli motivazione.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.