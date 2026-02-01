Il compito dell’autore è far sognare gli altri
Un autore italiano ha ribadito che il suo obiettivo è far sognare. Durante un evento, ha spiegato che il vero piacere dello scrivere è vedere le sue parole leggere e apprezzate. Non cerca fama, ma vuole comunque arrivare alle persone, regalando emozioni con le sue storie. Alla fine, ha sottolineato che il suo lavoro è fatto per essere letto, e questo basta a dargli motivazione.
Un autore che si farà strada nel mondo letterario ripete spesso: " Il piacere dello scrivere sta nell’esser letti". Nella semplicità di questa affermazione si cela quel meccanismo che molti miei colleghi chiamano pomposamente “ patto narrativo con il lettore “. Ma torniamo al piacere dello scrivere. Sapete chi lo asseriva? Un certo Alberto Moravia che, con la lingua italiana, aveva una buona dimestichezza. Certo, direte voi, più un autore viene letto e più appare realizzato. Provate, però, a invertire l’onere della prova: si scrive per piacere, per divulgare, per regalare emozioni. Vedete, la più lapalissiana delle affermazioni incomincia a presentare un’anima più profonda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
