Il Como batte l’Atalanta 5-0 negli expected goals Nella realtà invece finisce 0-0 con un uomo in più per 85 minuti
Il match tra Como e Atalanta finisce a reti inviolate, ma i numeri parlano chiaro: gli expected goals indicano un dominio dei bergamaschi, con un punteggio di 5 a 0. In campo, però, la partita si conclude senza reti, anche grazie a un uomo in più per 85 minuti per il Como. I padroni di casa riescono a resistere e portano a casa un punto che lascia poco spazio alle sorprese.
La sfida tutta “lumbard” tra Como e Atalanta termina con il risultato di 0 a 0. Per le statistiche degli expected goal è invece finita 5,24 a 0,52. Gli uomini di Palladino, in 10 dall’ottavo minuto per espulsione di Anahor, hanno opposto una strenua resistenza. Sulemana, obiettivo del Napoli – a questo punto definibile sfumato – è subentrato al 20? per Scamacca e ha giocato fino al termine del match. Como-Atalanta: report del match. La svolta del match arriva all’ottavo minuto: Anahor, difensore orobico, è stato punito per condotta violenta dopo aver colpito Perrone con una manata al termine di un acceso diverbio, mentre il centrocampista argentino è stato soltanto ammonito per un fallo commesso in precedenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Expected Goals, possesso e precisione: dove la Juve domina e dove invece soffre
L'analisi delle statistiche avanzate rivela aspetti sorprendenti della Juventus, evidenziando aree di forza e criticità.
Chivu a Inter TV: «Liverpool in difficoltà? Non mi fido! Gli expected goals vanno trasformati in reti»
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, esprimendo cautela sulla possibile difficoltà avversaria e sottolineando l'importanza di concretizzare le occasioni da gol attraverso gli expected goals.
