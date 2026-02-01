Il match tra Como e Atalanta finisce a reti inviolate, ma i numeri parlano chiaro: gli expected goals indicano un dominio dei bergamaschi, con un punteggio di 5 a 0. In campo, però, la partita si conclude senza reti, anche grazie a un uomo in più per 85 minuti per il Como. I padroni di casa riescono a resistere e portano a casa un punto che lascia poco spazio alle sorprese.

La sfida tutta “lumbard” tra Como e Atalanta termina con il risultato di 0 a 0. Per le statistiche degli expected goal è invece finita 5,24 a 0,52. Gli uomini di Palladino, in 10 dall’ottavo minuto per espulsione di Anahor, hanno opposto una strenua resistenza. Sulemana, obiettivo del Napoli – a questo punto definibile sfumato – è subentrato al 20? per Scamacca e ha giocato fino al termine del match. Como-Atalanta: report del match. La svolta del match arriva all’ottavo minuto: Anahor, difensore orobico, è stato punito per condotta violenta dopo aver colpito Perrone con una manata al termine di un acceso diverbio, mentre il centrocampista argentino è stato soltanto ammonito per un fallo commesso in precedenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Como batte l’Atalanta 5-0 negli expected goals. Nella realtà invece finisce 0-0 con un uomo in più per 85 minuti

L'analisi delle statistiche avanzate rivela aspetti sorprendenti della Juventus, evidenziando aree di forza e criticità.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, esprimendo cautela sulla possibile difficoltà avversaria e sottolineando l'importanza di concretizzare le occasioni da gol attraverso gli expected goals.

