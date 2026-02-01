Il civico | Diritto messo in discussione? Non dai cattolici ma dagli immigrati

Il consigliere comunale di Per Cambiare Formigine ribadisce le sue parole sul diritto messo in discussione. A margine di una riunione in Comune, non ha fatto marcia indietro e ha confermato di aver parlato di immigrati, non di cattolici, come alcuni avevano frainteso. La discussione sul tema resta aperta e calda.

Nessuna marcia indietro, il consigliere comunale della lista civica Per Cambiare Formigine ribadisce quanto dichiarato in Consiglio comunale articolando il suo pensiero. "Ho semplicemente fatto rilevare – spiega Righi Riva – che il diritto di voto è stato concesso alle donne italiane per la prima volta nel 1946 perché da parte cattolica vi era il timore che il diritto di voto potesse minare l’unità della famiglia e da parte comunista che potessero votare tante donne ’tiranneggiate’ dalla Chiesa cattolica. La Chiesa all’epoca aveva ben chiaro cosa dice il Vangelo: ’Se una casa è divisa in sé stessa, quella casa non può reggersi’ (Marco 3,25)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

