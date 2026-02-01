Capita spesso di vedere amici che cambiano atteggiamento e si infervoriscono su teorie complottiste o posizioni politiche dure. Prima di pensare che siano impazziti, bisogna sapere che il cervello a volte ci spinge a diventare estremisti. Lo fa per un motivo preciso, e la neuroscienza spiega come funziona.

Ti è mai capitato di vedere un amico cambiare pelle, iniziando a sostenere tesi complottiste o posizioni politiche granitiche da cui non si sposta di un millimetro? Prima che tu possa pensare che sia impazzito, interviene la neuroscienza. Le ricerche più recenti ci dicono che l’estremismo non è sempre una scelta di “cattiveria”, ma spesso è una strategia di sopravvivenza del nostro cervello per gestire lo stress di un mondo troppo complicato. Il concetto chiave scoperto da ricercatori come Leor Zmigrod dell’Università di Cambridge è la rigidità cognitiva. Immagina il cervello come un ufficio: quando fuori c’è il caos (crisi, guerre, fake news), alcune menti faticano a gestire l’incertezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il cervello (a volte) ci rende estremisti e lo fa per un motivo specifico

Approfondimenti su Cervello Estremisti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il libretto di istruzioni del cervello che nessuno ci ha mai dato - Paolo Borzacchiello

Ultime notizie su Cervello Estremisti

Argomenti discussi: Prima che sul volto appaia un sorriso, il cervello ha già deciso; Il cervello di una madre e del figlio sono in connessione, ma cosa succede se questa connessione si perde? Lo studio; Cheese Rolling, la dimostrazione che (a volte) l'uomo spegne il cervello; Lo sport e i rischi per il cervello, quando scatta il pericolo: lo studio.

Prima che sul volto appaia un sorriso, il cervello ha già deciso - Focus.itCome fa il nostro viso a fare la smorfia giusta al momento giusto? Non è un riflesso automatico: il cervello prepara il movimento molto prima che compaia sul volto. focus.it

Procrastini, ti critichi, eviti le persone? Il tuo cervello ti sta sabotando, dice la scienzaTi guardi le mani e le vedi rovinate. Hai promesso mille volte a te ... msn.com

Un nuovo studio ha dimostrato che l’attività fisica costante può rallentare l’avanzamento dell’età cerebrale e mantenere il cervello biologicamente più giovane. La quantità raccomandata e quante volte bisogna allenarsi a settimana - facebook.com facebook