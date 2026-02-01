Keir Starmer ha chiesto ufficialmente alla figlia del principe Andrea di presentarsi in tribunale a Washington. La richiesta arriva in relazione ai documenti emersi nel caso Epstein. Andrea dovrà decidere se comparire o meno davanti ai giudici americani.

Il premier britannico Keir Starmer ha chiesto formalmente che Andrea, la figlia del principe Andrea, vada a testimoniare davanti a un tribunale federale negli Stati Uniti, in relazione ai documenti rilasciati nell’ambito del caso Epstein. La richiesta è stata fatta in un comunicato ufficiale diffuso a Washington, dove le autorità americane stanno esaminando nuovi materiali provenienti dagli archivi del finanziere arrestato per traffico di minori. Tra questi, sono emerse immagini che mostrano Andrea in contesti privati con Epstein, insieme ad altre figure del mondo dell’élite internazionale. Le foto, già oggetto di attenzione mediatica negli anni scorsi, sono state nuovamente analizzate in chiave investigativa dopo la pubblicazione di nuovi file da parte del dipartimento di Giustizia americano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il caso Epstein riemerge: Starmer chiede a Andrea di comparire in tribunale a Washington

Approfondimenti su Andrea Princea

Il Washington Post ha ottenuto e pubblicato nuovi documenti relativi al caso Epstein prima della loro rimozione, includendo anche riferimenti a Donald Trump.

Ultime notizie su Andrea Princea

Argomenti discussi: Caso Epstein: nuovi documenti riaccendono lo scandalo sul principe Andrea.

