Il caso della 27enne di OnlyFans ai domiciliari per estorsione | Ho patteggiato solo per mio figlio I soldi dai clienti e le accuse | Mai costretto nessuno

La ragazza di 27 anni nota su OnlyFans come «Lori» si trova ai domiciliari con l’accusa di estorsione. Ha deciso di patteggiare una condanna a quattro anni, sostenendo di aver fatto tutto per suo figlio e negando di aver mai costretto nessuno. La vicenda è ancora aperta, ma la giovane si difende, spiegando di aver agito per motivi personali e non criminali.

Una ragazza cam girl di 27 anni, conosciuta su OnlyFans con il nome d’arte «Lori», ha patteggiato una condanna a quattro anni in un’inchiesta della guardia di finanza di Lodi che l’aveva portata ai domiciliari con l’accusa di estorsione nei confronti di una decina di clienti. Nelle conversazioni acquisite agli atti compaiono messaggi come «Ho chiesto un prestito a mio padre per portarti altri soldi. Ti amo, lo faccio solo per te e per tuo figlio» e «Non posso stare senza di te, sei meravigliosa. Vorrei tanto restarti amico», scambi che gli investigatori collocano in un contesto di rapporti virtuali continuativi e di forte coinvolgimento emotivo.🔗 Leggi su Open.online

