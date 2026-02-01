Il Carnevale di Morbegno quest’anno dura tre giorni, dal 13 al 15 febbraio. La città si riempie di maschere, colori e allegria. Le strade sono piene di persone che si divertono tra carri, musica e balli. È una festa che coinvolge tutti, dai più piccoli ai più grandi. La cittadina si trasforma in un grande spettacolo di allegria e tradizione.

Il Carnevale di Morbegno quest’anno si fa in tre, tre giorni dal 13 al 15 febbraio con la cittadina invasa dalle maschere e dall’atmosfera allegra tipica della festa più variopinta dell’anno. Il ricco programma, che vede alla regìa Pro loco, Comune, Consorzio turistico Porte di Valtellina con la collaborazione della società di Viareggio Fratelli Cinquini Scenografie, è stato presentato ufficialmente al Ricircolo. Ormai è tutto pronto per l’evento che da sempre – i fasti del Carnevalissimo sono ancora vivi nella memoria di chi ora è genitore o nonno – nella storia della cittadina rappresenta un richiamo e una garanzia di divertimento non solo per i residenti ma anche per chi vive in altre zone della Valle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Carnevale regala festa e un’auto

Approfondimenti su Carnevale Morbegno

Il Carnevale in Piazza a Carpi torna domenica 1 febbraio, offrendo un evento dedicato a bambini e famiglie.

Il Carnevale Canturino 2026 si avvicina, celebrando il suo centenario con quattro sfilate previste a febbraio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il Carnevale in Italia

Ultime notizie su Carnevale Morbegno

Argomenti discussi: Il Carnevale regala festa e un’auto; I dolci del Carnevale a Rimini; Subbiano, il Carnevale dei Ragazzi compie 52 anni e regala ai bambini il nuovo carro Merlino e il Drago; Carnevale 2026: come festeggiarlo con i bambini tra gioco e cultura - - Explora.

Il Carnevale regala festa e un’autoIl Carnevale di Morbegno quest’anno si fa in tre, tre giorni dal 13 al 15 febbraio con la cittadina invasa ... ilgiorno.it

Carnevale a Pontinia: la festa esplode in piazza con i carri allegorici e il tributo a Sandro MicheliIl Carnevale Pontino ritorna domenica 1 febbraio 2026 con una sfilata di carri allegorici e un tributo a Sandro Micheli, storico patron della festa. Un evento per grandi e piccini ... latinaquotidiano.it

Carnevale si festeggia sott'acqua Quest'anno regala ai tuoi bambini emozioni uniche: il nostro acquario SEA LIFE si colora di festa! INDOVINA FISH Sfida la curiosità dei più piccoli in un simpatico gioco educativo. Domenica 15 e martedì 17 febbrai - facebook.com facebook