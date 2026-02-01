il cammino di aronte racconta il territorio

Il ‘Cammino di Aronte’ si rinnova con l’installazione di nuovi pannelli informativi lungo il percorso. Questi cartelli offrono notizie storiche e geografiche sui luoghi di interesse culturale e paesaggistico, aiutando escursionisti e passanti a conoscere meglio il territorio che attraversano.

Il ‘Cammino di Aronte’ si arricchisce di nuovi pannelli informativi, ricchi di notizie storiche e geografiche, dei luoghi di interesse culturale e paesaggistico utili per escursionisti e viandanti. Nelle scorse settimane è stato completato l’intervento di installazione dei pannelli informativi lungo il percorso ad anello che circonda il centro storico di Carrara e attraversa i borghi montani più caratteristici. Il progetto, promosso dalla Fondazione cassa di risparmio di Carrara e dalla Fondazione Progetti, con la compartecipazione della Camera di commercio Toscana nord ovest e la collaborazione di Comune di Carrara, Cai Carrara, Anffas e Panathlon Carrara e Massa, ha voluto creare un sistema di segnaletica che non si limita a orientare, ma che racconta la storia e la leggenda del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

