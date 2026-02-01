La Juventus ha fatto un passo azzardato portando Zhegrova in squadra, ma finora l’attaccante non ha dato i risultati sperati. In Italia, ha segnato 22 gol, ma l’esperienza in bianconero si è rivelata deludente. L’addio sembra ormai vicino, mentre in Premier League il suo trasferimento si è rivelato un flop.

In Inghilterra è stato un flop, mentre in Italia ha fatto molto bene realizzando 22 gol Finora è stata a dir poco deludente l’avventura alla Juventus di Zhegrova. Anche con Spalletti, l’esterno kosovaro sta faticando a trovare continuità, a ritagliarsi quel ruolo da protagonista a cui l’ex Lille ambiva nel momento del trasloco a Torino. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Zhegrova, colloqui tra Everton e Juve. A meno di colpi di scena clamorosi in questi ultimi due giorni scarsi di mercato, Zhegrova resterà in maglia bianconera. C’è stata però la possibilità di un addio già in questa sessione di calciomercato: come rivelato da ‘The Athletic’, l’Everton e la Juve hanno avuto dei colloqui per il classe ’99. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il bomber a Torino e Zhegrova in Premier: una follia della Juve

