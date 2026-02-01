Il Bellone Anthium 2025 di Casale del Giglio tra i vini scelti per le Olimpiadi Milano-Cortina

Il vino Bellone Anthium 2025 di Casale del Giglio è stato scelto tra i 26 che accompagneranno le Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026. La selezione ufficiale è stata annunciata, confermando la qualità di questa etichetta italiana tra le preferite per l’evento sportivo più importante dell’anno.

E’ una delle 26 etichette made in Italy protagoniste dei giochi invernali che iniziano venerdì 6 febbraio. Rappresenta il Lazio C’è anche il Bellone Anthium 2025, dell'azienda Casale del Giglio, tra i 26 vini olimpici selezionati per Milano Cortina 2026. Il vino è stato scelto per rappresentare il Lazio nella carta dei vini di Musa, l’hospitality house allestito a Casa Italia (Triennale a Milano, Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo, Aquagranda a Livigno). A scegliere i vini per conto del Coni è stato il team di LT Wine & Food Advisory, supportato da Luciano Ferraro, secondo linee guida che valorizzano le principali denominazioni e i vitigni autoctoni, in rappresentanza di tutta la wine economy italiana, dai big player nazionali al mondo cooperativo sino alle piccole produzioni.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il Consorzio Vini Venezia partecipa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando i vini della Serenissima a Cortina d’Ampezzo.

La scelta dei vini per Casa Italia ha portato alla luce anche due etichette romagnole.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, il Bellone del Lazio tra i vini olimpici. L’assessore Righini: Orgoglio per il nostro territorio; Un vino di Casale del Giglio tra i 26 vini olimpici selezionati per Milano-Cortina 2026.; Il Bellone Anthinum di Casale del Giglio tra i ventisei vini olimpici; Milano Cortina 2026, il Coni ha scelto i vini per Casa Italia: ce n’è uno sardo, ecco quale.

Il Bellone Anthium 2025 di Casale del Giglio tra i vini scelti per le Olimpiadi Milano-CortinaE’ una delle 26 etichette made in Italy protagoniste dei giochi invernali che iniziano venerdì 6 febbraio. Rappresenta il Lazio ... latinatoday.it

Milano – Cortina 2026, il Bellone del Lazio tra i vini olimpiciRighini: Orgoglio per il nostro territorio Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Accogliamo con grande soddisfazione la presenza di un vino del Lazio tra i 26 vini olimpic ... expartibus.it