La polizia ha arrestato un uomo in Bulgaria legato al sequestro di Yang Yixian, il 46enne di Empoli rapito fuori da un locale karaoke a Prato. Il sequestro, avvenuto tra la notte di sabato e domenica, aveva creato molta preoccupazione in città. Ora, con l’arresto, si cerca di fare luce su cosa sia realmente successo e chi ci fosse dietro.

EMPOLI Svolta sul caso del 46enne di nazionalità cinese e residente a Empoli, Yang Yixian, rapito nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre all’esterno di un locale di karaoke a Prato, da due uomini che si sarebbero qualificati come agenti di polizia. Nelle scorse ore è stato individuato e arrestato in Bulgaria, in esecuzione di un mandato europeo, un 50enne, bulgaro, ritenuto il presunto autore materiale del sequestro a scopo di estorsione. Il 46enne, del quale la moglie e un amico avevano denunciato il sequestro, è stato poi rintracciato il 5 dicembre – data della liberazione – in stato confusionale nella zona di piazza Mercatale a Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 40enne sequestrato a Prato. Scatta un arresto in Bulgaria

La polizia bulgara ha arrestato un uomo di 50 anni, coinvolto nel sequestro di Yang Yixian, il cittadino cinese rapito a Prato lo scorso 30 novembre.

