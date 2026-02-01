Il 4 febbraio a Firenze un incontro sul fine vita

A Firenze si tiene un incontro sul fine vita. Il presidente del Quartiere 5, Filippo Ferraro, ha annunciato che l’evento si svolgerà il 4 febbraio alle 16 e durerà fino alle 18. La serata sarà un’occasione per parlare di un tema delicato e molto discusso.

Firenze, 1 febbraio 2026 – A Firenze arriva un incontro sul fine vita. Il presidente del Quartiere 5 del Comune di Firenze Filippo Ferraro ha infatti annunciato l'evento dedicato a questo tema, in programma il 4 febbraio alle ore 16 (fino alle 18.45 circa) all'auditorium Nic di Careggi: l'evento è aperto a tutta la cittadinanza. L'iniziativa, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stata presentata nella commissione welfare del Quartiere 5 presiediuta da Andrea Raglianti: è promossa dal gruppo 'Salute è benessere' del Q5 e curata dalla consigliera Cristina Nencioni, in collaborazione con la Società della Salute e l'Azienda Usl Toscana Centro e coordinato dall'Ufc Promozione della Salute.

