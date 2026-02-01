Il 1° febbraio 1896 a Milano debutta la Bohème opera che segna l’apice del verismo lirico italiano

Il 1° febbraio 1896, al Teatro Regio di Torino, debutta *La Bohème*. L’opera di Puccini cambia il modo di raccontare le storie di artisti e povertà, e finisce per diventare uno dei più grandi successi della lirica mondiale.

Il 1° febbraio 1896, al Teatro Regio di Torino, andò in scena la prima assoluta di *La Bohème*, l’opera che avrebbe segnato un punto di svolta nel percorso creativo di Giacomo Puccini e che, nel corso del tempo, si è impostata come uno dei capolavori più rappresentati al mondo. La produzione, diretta dal giovane Arturo Toscanini, non fu accolta con entusiasmo immediato dalla critica, che si mostrò riservata. Tuttavia, il pubblico reagì con calore, riconoscendo in questa storia d’amore tra un poeta e una giovane artista una potenza emotiva inedita per l’opera lirica italiana. Il titolo, ispirato al romanzo di Henri Murger, racconta con intensità il vivere quotidiano di giovani artisti a Parigi, affrontando temi come la povertà, l’innamoramento, la malattia e la morte con un realismo che non aveva ancora trovato spazio nelle opere del teatro lirico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oltre 130 anni fa, il 1 febbraio del 1896, al Teatro Regio di Torino, debuttò La Bohème di Giacomo Puccini.

