Igor in trasferta | diretta Rai per il match con Vallefoglia

La Igor di Bernardi vola nelle Marche per l’ultima partita della nona giornata di ritorno di serie A1. Domenica alle 18, la squadra affronta Vallefoglia a Pesaro, con la diretta su Rai Sport e Volleyball World TV. La trasferta si presenta come un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica.

Le azzurre vanno a caccia di punti per provare a riaprire la corsa al terzo posto, contro un avversario che già nella gara d’andata ha dimostrato tutto il proprio valore rimontando dal 2-0 al 2-2 al Pala Igor prima di cedere all’ultimo “metro” del tie-break. Tante le ex dell’incontro: la regista Valentina Bartolucci (cresciuta nel vivaio novarese e poi protagonista per due anni impreziositi dalle vittorie di CEV Cup e Challenge Cup), l’opposto Erblira Bici (Campione d’ Europa a Novara nel 2019, anno in cui ha vinto anche una Coppa Italia) e la centrale Sonia Candi (protagonista della promozione in A1) da parte neroverde; la regista Giulia Carraro (a Vallefoglia nel 2022-2023) da parte novarese.🔗 Leggi su Novaratoday.it

