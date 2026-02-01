Ignazio Visco torna a parlare davanti agli studenti della Normale. Questa volta, il Governatore onorario della Banca d’Italia affronta il tema dell’economia globale nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Martedì 3 febbraio alle 18, si presenta in aula per condividere la sua visione con chi studia e lavora nel mondo delle finanze.

Qual è il volto dell’economia globale nell’era dell’intelligenza artificiale? A questa domanda risponderà Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia dal 2011 al 2023, ora Governatore onorario, in una conferenza pubblica martedì 3 febbraio alle 18 alla Scuola Normale. L’incontro rientra nel ciclo “La Normale delle idee”, l’iniziativa promossa dalla Direzione della Scuola e coordinata dalla professoressa Simona Forti per offrire strumenti critici di interpretazione del presente attraverso il dialogo con alcuni dei massimi esperti del nostro tempo. Visco ha affrontato in numerosi interventi il tema dell’introduzione dell’ intelligenza artificiale nell’economia, nella finanza, e delle implicazioni che essa comporta sulla concorrenza e sulla distribuzione del reddito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ignazio Visco protagonista a La Normale delle idee

Approfondimenti su Ignazio Visco

Martedì alle 18, Ignazio Visco sarà alla Scuola Normale Superiore per parlare delle sfide che l’economia dovrà affrontare con l’avvento dell’intelligenza artificiale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ignazio Visco

Argomenti discussi: Ignazio Visco protagonista a La Normale delle idee.

Ignazio Visco protagonista a La Normale delle ideeIl governatore onorario di Banca d’Italia parla di economia glogale nell’era dell’intelligenza artificiale . Qual è il volto dell’economia globale nell’era dell’intelligenza artificiale? A questa doma ... lanazione.it

Istituto italiano studi storici, Visco inaugura anno accademicoSarà la prolusione sul tema 'Cultura ed economia, intelligenza e libertà' di Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, ad inaugurare domani, 20 novembre alle 16, nella sede ... ansa.it

I Grandi Temi della Politica Economica – Mer 18 feb 14:00–16:00 Auditorium Ignazio Visco (Governatore Onorario Banca d’Italia) “Europa, moneta unica e incertezza globale” Un confronto su sfide europee, contesto globale e prospettive di leadersh x.com

Ignazio Visco – “Politica economica e intelligenza artificiale” In che modo l’intelligenza artificiale sta cambiando la politica economica Quali effetti produce sulla stabilità finanziaria, sulla distribuzione del reddito e sugli equilibri tra lavoro e capitale E come p - facebook.com facebook