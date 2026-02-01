Ieri in Campania | assessore e tangenti aggressioni e strade dissestate

Ieri in Campania si sono registrati diversi eventi che hanno fatto parlare di più. A Avellino, l’assessore è finito sotto inchiesta per tangenti, mentre in diverse zone della regione sono scoppiate alcune aggressioni e molte strade sono ancora dissestate. La giornata è stata intensa e i problemi quotidiani non si sono fatti attendere.

Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 31 gennaio 2026. Avellino –Sotto dopo pochi minuti, i biancoverdi non si scompongono. Crescono col passare del tempo e ribaltano la gara. Biasci decisivo con una doppietta. Nella ripresa controllo e maturità. Benevento – Ieri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna nigeriana di 35 anni, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per resistenza violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Caserta – Avrebbe intascato ventimila euro per sbloccare una concessione edilizia.

