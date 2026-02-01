Idea Parma spunta Strefezza

A meno di 48 ore dalla fine del mercato, il Parma lavora ancora per rinforzare l’attacco. La società ha deciso di tenersi aperta ogni strada, anche se il mercato ufficialmente si è chiuso. Le ultime ore potrebbero portare una sorpresa, con il club che cerca un esterno offensivo prima della fine. La fumata bianca, però, ancora non si vede.

Ultime ore di trattative, se si presenta l'occasione giusta il Club di Krause andrà su un esterno. Piace il brasiliano dell'Olympiakos Mercato chiuso? Non c'è una risposta a questa domanda, a meno di 48 ore dal gong. Il Parma ha fatto quello che si era messo in testa di fare in questa sessione, riservandosi le ultime ore per capire se c'è possibilità di arrivare a un esterno offensivo. L'ultima idea è quella che porterebbe a Gabriel Strefezza, attaccante esterno italo-brasiliano attualmente in forza all’Olympiacos dove ha collezionato in stagione 21 presenze (in tutte le competizioni), 1 gol e 5 assist.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Idea Parma

Nel calciomercato dell’Inter, si fanno largo diverse ipotesi, tra cui quella di Gabriel Strefezza sulla corsia destra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Idea Parma

Parma: ora spunta il nome di Manenti(ANSA) - ROMA, 7 FEB - È atteso per lunedì il primo atto ufficiale del nuovo Parma targato Fiorenzo Alborghetti-Pietro Leonardi, quando dovrebbero essere definite le nuove governance del club e della ... lagazzettadelmezzogiorno.it

PARMA, IDEA RANIERI PER LA DIFESA Dopo l’infortunio di Lautaro Valenti, che potrebbe tenere fuori il difensore per alcune settimane, il Parma è alla ricerca di un profilo capace di portare esperienza e tranquillità al reparto arretrato. Secondo quanto rip - facebook.com facebook

#Juventus, caccia al 9: idea Pellegrino del #Parma, anche Dzeko tra le alternative calciomercato.com/liste/juventus… x.com