Ice out | i ciclisti invadono le strade di Minneapolis contro la politica migratoria di Trump – Video

A Minneapolis, un gruppo di ciclisti ha deciso di scendere in strada per protestare contro la politica migratoria dell’amministrazione Trump. Pedalando insieme, hanno invaso le vie della città, attirando l’attenzione su una questione che divide l’opinione pubblica. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha acceso un dibattito acceso tra i passanti e sui social.

A Minneapolis un gruppo di ciclisti ha dato vita a una protesta contro l'Ice e la politica migratoria dell'amministrazione Trump. La manifestazione si è svolta nelle strade della città con il passaggio davanti a un memoriale improvvisato dedicato ad Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni ucciso da agenti federali.

