A Torino, nel cuore della città, si sono verificati momenti di tensione. Un gruppo di persone ha usato un martello contro le forze dell’ordine, smentendo chi sosteneva che il problema fosse solo l’Ice. La scena è stata dura, con le forze di polizia costrette a intervenire per placare la situazione. Nessuno si aspettava una reazione del genere, soprattutto dopo le parole che avevano cercato di minimizzare la protesta.

Rido in faccia a chi ci ha spiegato che il problema del mondo era l’Ice. Eccolo a Torino, il problema vero: è quel martello usato per menare la polizia. Finora ne avevamo parlato solo quando Ilaria Salis fuggì dal suo processo. Ma il martello - e la falce che lo arma sono il frutto del silenzio della sinistra davanti ai violenti. Almeno fino a ieri, anche se io non credo a una vera presa di distanza dai nuovi terroristi, che ai sanpietrini aggiungono Allah e il Corano alla garibaldina. Il grido dell’imam Baya tra i boati delle bombe carta ci spiega che quella piazza di guerriglieri rossi sarebbe l’Italia migliore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ice, falce e martellate

