Icardi secondo Spalletti tra i calciatori più influenti mai guidati in carriera

La Juventus ha iniziato le trattative per portare Mauro Icardi in bianconero negli ultimi giorni di mercato. L’attaccante argentino potrebbe tornare a lavorare con Luciano Spalletti, che lo definisce uno dei calciatori più influenti mai allenati. La trattativa è in corso e tutto lascia pensare che l’operazione possa concretizzarsi prima della chiusura del mercato.

La Juventus ha avviato i contatti per portare Mauro Icardi in maglia bianconera nei giorni finali del mercato invernale, un’operazione che potrebbe riportare l’attaccante argentino sotto la guida di Luciano Spalletti dopo un decennio di separazione. L’allenatore della Juventus, che ha guidato Icardi all’Inter tra il 2017 e il 2019, ha rilasciato dichiarazioni di grande valore sul calciatore durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Spalletti ha definito Icardi “uno dei più forti che abbia mai allenato”, sottolineando non solo la sua qualità tecnica ma anche la sua naturale attitudine al gol, paragonandola a un tratto innato, quasi ereditario: “Ha il 9 nel sangue”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

