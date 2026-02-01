Icardi-Juventus l’attaccante saluta il pubblico del Galatasaray | svolta in arrivo

Mauro Icardi ha salutato il pubblico del Galatasaray e ora il suo nome torna a circolare con insistenza in orbita Juventus. Nelle ultime ore si parla di una possibile svolta: i bianconeri potrebbero presto mettere le mani sull’attaccante argentino. Durante il pre partita di Parma-Juventus, Chiellini ha infatti commentato che l’attuale suggestione di un suo arrivo potrebbe concretizzarsi a breve. La trattativa sembra in movimento, e i tifosi aspettano con trepidazione sviluppi ufficiali.

Al termine della partita vinta oggi dal Galatasaray contro il Kayserispor, l'ex attaccante dell'Inter è andato sotto la curva dei propri tifosi prendendosi prima l'abbraccio dei compagni e poi il saluto dei tifosi. Una scena che sa molto di addio per l'attaccante, divenuto un beniamino della squadra nel corso degli anni.

La Juventus sta pensando seriamente di riportare Mauro Icardi in Serie A.

Il Galatasaray e Mauro Icardi stanno discutendo il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino, in scadenza il 30 giugno.

