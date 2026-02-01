Icardi Juventus la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime

Da calcionews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa tra Mauro Icardi e la Juventus si fa sempre più concreta. Dopo settimane di incertezze, ci sono segnali che l’attaccante ex Inter potrebbe presto vestire la maglia bianconera. La società sta valutando i dettagli con il Galatasaray, ma l’operazione sembra in fase avanzata. Nel frattempo, il mercato si muove e la Juventus guarda anche altrove, tra difficoltà e sorprese improvvise.

Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Inter, Marotta spiega tutto prima della Cremonese: «Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate, ecco quando torna. Su Perisic, Diaby e Frattesi.» Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Palladino post Como Atalanta: «Una partita che ci dà consapevolezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

icardi juventus la scelta dell8217ex capitano dell8217inter e gli sviluppi sul colpo bianconero le ultime

© Calcionews24.com - Icardi Juventus, la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime

Approfondimenti su Icardi Juventus

Lautaro Martinez, l’argentino a caccia del suo 30° gol in Serie A contro il Como! Le ultime sul capitano dell’Inter

Icardi, clamorosa indiscrezione: la Juve piomba sull’ex capitano dell’Inter. La situazione

La Juventus si sarebbe mossa forte per Maurito Icardi, l’ex capitano dell’Inter.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Icardi Juventus

Argomenti discussi: Spalletti e l'elogio a Icardi: Uno dei più forti, nel sangue ha...; Spalletti tra campionato e Champions: tutte le risposte su Osimhen e la Juve, poi cita Icardi e...; L’avversaria in Champions della Juve: il Galatasaray; Come gioca il Galatasaray, avversaria della Juventus nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa.

icardi juventus la sceltaIcardi-Juve, non è fantasia di mercato: il perché tecnico dietro il pensiero di SpallettiLa riflessione fatta dal tecnico durante la conferenza stampa alla vigilia della partita con il Parma è sembrato un indizio: cosa ha detto sull'argentino ... fanpage.it

icardi juventus la sceltaOra è chiaro perché Spalletti ha elogiato l’ex nemico Icardi: lo vuole alla Juventus (lo dice Di Marzio)Sembrano lontani i tempi delle scintille Icardi-Spalletti all'Inter: adesso l'attaccante argentino sarebbe finito nel mirino della Juventus. ilnapolista.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.