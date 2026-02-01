Icardi Juventus la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime

La trattativa tra Mauro Icardi e la Juventus si fa sempre più concreta. Dopo settimane di incertezze, ci sono segnali che l’attaccante ex Inter potrebbe presto vestire la maglia bianconera. La società sta valutando i dettagli con il Galatasaray, ma l’operazione sembra in fase avanzata. Nel frattempo, il mercato si muove e la Juventus guarda anche altrove, tra difficoltà e sorprese improvvise.

La Juventus si sarebbe mossa forte per Maurito Icardi, l’ex capitano dell’Inter.

Icardi-Juve, non è fantasia di mercato: il perché tecnico dietro il pensiero di SpallettiLa riflessione fatta dal tecnico durante la conferenza stampa alla vigilia della partita con il Parma è sembrato un indizio: cosa ha detto sull'argentino ... fanpage.it

Ora è chiaro perché Spalletti ha elogiato l’ex nemico Icardi: lo vuole alla Juventus (lo dice Di Marzio)Sembrano lontani i tempi delle scintille Icardi-Spalletti all'Inter: adesso l'attaccante argentino sarebbe finito nel mirino della Juventus. ilnapolista.it

Mauro Icardi vuole subito la Juventus Alfredo Pedullà dà aggiornamenti sullo stato della trattativa per arrivare all'attaccante argentino La "partita" si gioca con il presidente del Galatasaray: il calciatore chiederà la cessione #Icardi #Juventus #SpazioJ x.com

