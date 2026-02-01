I Trump nuovi vicini di casa | l' ok al resort di lusso a poche miglia dal Salento Il no degli ambientalisti

La notizia ha fatto il giro delle cronache locali: i nuovi vicini di casa di Trump saranno i residenti di un resort di lusso appena fuori dal Salento. L’idea di un investimento di questo tipo ha diviso l’opinione pubblica. Da un lato, chi vede nelle strutture un’opportunità di sviluppo e crescita, dall’altro, gli ambientalisti che si oppongono fermamente, temendo danni all’ambiente e al paesaggio. Intanto, nelle giornate limpide, si può facilmente scorgere a occhio nudo l’isola di Saseno, in Albania, a poche mig

Nelle limpide giornate di tramontana si può vedere a occhio nudo: Saseno, isola del golfo di Valona, il punto più vicino dell'Albania. Con un buon binocolo s'intuisce il profilo verdeggiante: aspra, vergine, selvaggia. Poco più di 24 miglia nautiche di distanza, appena 77 chilometri. Con un aliscafo da Otranto basterebbe un'ora e mezzo per raggiungerla. L'Oltreadriatico ad un passo, più vicino di Corfù e Dubrovnik. Saseno - anzi Sazan come la chiamano gli albanesi - diventerà a stelle e strisce. Presto ci sbarcheranno i Trump anche se quando lo dici ancora non ti credono. Nascerà un mega resort di lusso a picco sul mare: la firma è di Ivanka Trump, la figlia del presidente Usa, e del marito Jared Kushner a capo della società Affinity Partners.

