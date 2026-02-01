I segreti dei make-up di Bridgerton 4 | come avere il viso naturale e luminoso di Sophie

Sophie Beak conquista le prime pagine con il suo trucco naturale e luminoso. La protagonista della quarta stagione mostra come ottenere un viso fresco senza troppi ritocchi, puntando su un look semplice ma efficace. I fan si chiedono come ricreare quell’effetto glow che rende Sophie così radiosa in ogni scena.

Sophie Beak è la grande protagonista di Bridgerton 4, dove a farla da padrone sono i suoi beauty look semplici e luminosi: come fare a ricreare questo make-up naturale e glow?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Bridgerton 4

La serie Bridgerton torna con la quarta stagione e porta con sé nuovi dettagli sulla protagonista Yerin Ha.

Yerin Ha, attrice canadese di origini coreane, si prepara a farsi conoscere dal grande pubblico con il suo ruolo in Bridgerton 4, in uscita su Netflix.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bridgerton 4

Argomenti discussi: Bridgerton 4, i segreti di bellezza di Yerin Ha: Glass Skin e make-up essenziale; Il gloss blu dona un accento luminoso perfetto per realizzare un frosty make-up brillante; Dieta, moda, capelli: i segreti di stile e bellezza di Jennifer Aniston; Anche Adriana Volpe ammaliata dalla chioma di Julia Roberts.

Roma, al via MAKE: cinque incontri gratuiti per scoprire i segreti del cinema, dei podcast e del documentarioUn ciclo di appuntamenti ospitati da Parrot (Via dei Bruzi, 6 – Roma) e realizzati in collaborazione con Studio Rumore sono il nuovo progetto di MAKE. Ideato da Massimiliano Carboni, regista e autore, ... blitzquotidiano.it

Il mondo di Bridgerton, dopo un lungo periodo di attesa, riapre finalmente le sue porte tra sfarzo, segreti e passioni pronte a esplodere. La prima parte della quarta stagione è infatti arrivata su Netflix, portando con sé l’inconfondibile stile di Shondaland: balli el - facebook.com facebook