In Italia, i rituali cambiano. Le tradizioni più radicate si trasformano, si adattano ai tempi moderni. Ci sono tradizioni che una volta sembravano immutabili, ora si rivedono o vengono riconsiderate. Le persone chiedono nuove risposte, e anche i passaggi più classici si adeguano alle esigenze di oggi.

Società che vai, rituale che trovi. E a volte anche i passaggi più tradizionali e codificati cambiano nel tempo, vengono messi in discussione dal presente, chiedendo risposte nuove. Il tema è così attuale che l’ Unibo, con il Dipartimento di Sociologia, lancia un Corso di alta formazione ad hoc: ’Rituali, cultura e cambiamento sociale. Nuovi percorsi professionali’, in partenza a breve. La direttrice del corso è la sociologa Roberta Bartoletti, ma, spiega, "ci sono tanti docenti giovani e innovativi". Bartoletti, il corso mette in dialogo gli studi sui rituali e le trasformazioni sociali. "É il primo di questo tipo in Italia a proporre una riflessione più ampia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I rituali nel mondo di oggi: "Così cambiano in Italia"

A livello globale, il Capodanno è caratterizzato da diverse tradizioni e riti che variano da cultura a cultura.

IL NATALE CHE STA CAMBIANDO: TRADIZIONI, IDENTITÀ E NUOVE POLEMICHE SPIEGATE DA VETRINA ITALIANA

