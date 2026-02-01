I residenti sono esasperati | La situazione va avanti da anni Qui è un dormitorio a cielo aperto

I residenti di piazza di Porta Castiglione non ne possono più. Ogni giorno devono affrontare situazioni di degrado e violenza che si prolungano da anni. L’ultimo episodio, una rissa con coltelli e bottiglie, ha acceso nuovi animi e aumentato la rabbia tra chi vive lì. Per loro, quella piazza è ormai un dormitorio a cielo aperto, e chiedono interventi immediati per mettere fine a questa escalation.

Rabbia per i residenti di piazza di Porta Castiglione, dopo gli ultimi fatti di giovedì scorso. La rissa a colpi di coltelli e bottiglie avvenuta pochi giorni fa è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che da anni prosegue nella 'piazzetta' con il busto del poeta Enrico Panzacchi. Il sabato mattina non passa quasi nessuno. Con la nebbia si vedono soltanto sei persone che bivaccano davanti al Carrefour. Uno di loro è in sedia a rotelle e chiede l'elemosina all'uscita. Altri, invece, bevono vino in cartone o birra in lattina, già alle 9 del mattino. "Quello di giovedì non sarà l'ultimo episodio – annuncia Lorenzo Calvi, di passaggio verso i Giardini Margherita –.

