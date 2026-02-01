La polemica tra i “repubblichini” e Jaki Elkann si fa sempre più accesa. Alcuni commentatori criticano duramente il nipote dell’Avvocato, accusandolo di aver contribuito ai guai di Fiat e di Repubblica. La discussione si infiamma sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre lui rimane in silenzio, anche se le critiche non si placano.

Quasi quasi mi viene voglia di difendere Jaki Elkann. Lo so che il nipote dell’Avvocato è indifendibile e che neppure se fossi Perry Mason, il mitico avvocato americano dei telefilm anni Sessanta, riuscirei a convincere la giuria che non ha responsabilità nel disastro della Fiat e ancor meno in quello di Repubblica. Tuttavia, vedendo che tra quanti lo attaccano per le catastrofi editoriali ci sono anche alcuni suoi dipendenti, che fino a ieri erano pronti a leccargli gli stivali, mi viene naturale schierarmi dalla sua parte. Quando anni fa comprò il gruppo Espresso, da poco divenuto Gedi (con la G, dunque come poi si è visto niente a che vedere con i combattenti di Guerre stellari), era ben chiaro quale fosse la ragione per cui gli eredi del più grande polo automobilistico italiano mettevano piede nell’editoria. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I «repubblichini» sono peggio del loro editore John Elkann

Le redazioni di Repubblica e La Stampa esprimono nuovamente il loro dissenso nei confronti della presidente del Consiglio e dell’editore, in un contesto segnato dalla cessione del gruppo Gedi.

