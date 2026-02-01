I politici in lutto danno l’addio a Giulio Onori

La politica di Vigevano piange Giulio Onori, morto ieri a 76 anni. Consigliere comunale di Forza Italia, aveva anche militato nella Lega. L’intera città si stringe intorno alla famiglia e ai suoi colleghi, che ricordano un uomo sempre impegnato e appassionato.

La politica vigevanese è in lutto per la scomparsa, avvenuta ieri, di Giulio Onori (nella foto), 76 anni, attuale consigliere comunale di Forza Italia e prima ancora militante della Lega. "Sono enormemente dispiaciuto per la scomparsa di Giulio e il dolore della sua famiglia – è il pensiero del sindaco Andrea Ceffa – È stato un pilastro storico della Lega vigevanese e insieme abbiamo percorso un lungo cammino sia politico sia umano. Al di là delle vicende politiche e amministrative degli ultimi anni non ci siamo mai allontanati e ho sempre mantenuto con lui un rapporto cordiale e affettuoso. Voglio ricordare anche il suo continuo e ininterrotto impegno civico nel Gruppo Alpini vigevanesi che lo ha visto sempre presente e protagonista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

