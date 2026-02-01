I nuovi antidiabetici farmaci rivoluzionari dalle mille potenzialità
Al convegno sui nuovi antidiabetici, si parla di farmaci rivoluzionari che stanno cambiando il modo di trattare il diabete di tipo 2. Anche se ci sono rischi di abusi, i medici sottolineano come questi farmaci di ultima generazione abbiano dimostrato di offrire benefici concreti e ampi. Sono ormai in uso da circa vent’anni e aiutano a gestire meglio la malattia, riducendo i rischi e migliorando la qualità di vita dei pazienti.
IL CONVEGNO. Al di là di eccessi o abusi, sempre possibili, è però un fatto che i farmaci di «nuova» generazione contro il diabete mellito di tipo 2, ampiamente diffusi e utilizzati da un paio di decenni, abbiano benefici effetti a vasto spettro. Le cronache, ormai, registrano da tempo un «boom» di acquisti di farmaci contro il diabete (una patologia per la quale sono a carico del Servizio sanitario nazionale) usati però anche contro sovrappeso e obesità. Al di là di eccessi o abusi, sempre possibili, è però un fatto che i farmaci di «nuova» generazione contro il diabete mellito di tipo 2, ampiamente diffusi e utilizzati da un paio di decenni, abbiano benefici effetti a vasto spettro: non solo, appunto, per il controllo del peso corporeo, ma anche per il cuore, il rene, le strutture cerebrali, in funzione persino anti-invecchiamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondimenti su Diabete Mellito
Ultime notizie su Diabete Mellito
Argomenti discussi: I nuovi antidiabetici farmaci rivoluzionari dalle mille potenzialità; Farmaci antiobesità. Counseling nutrizionale durante la terapia: necessario per evitare rischi; Spesa farmaceutica: nei primi nove mesi del 2025 sforamento di 2,8 miliardi del tetto; OMS: Crescono i costi sanitari del diabete nei sistemi pubblici.
I nuovi antidiabetici farmaci rivoluzionari dalle mille potenzialitàAl di là di eccessi o abusi, sempre possibili, è però un fatto che i farmaci di «nuova» generazione contro il diabete abbiano benefici effetti a vasto spettro. ecodibergamo.it
I nuovi farmaci antiobesità e antidiabete sono anche alleati della salute mentaleNon hanno rivoluzionato soltanto la perdita di peso e la gestione del diabete, i nuovi farmaci antiobesità si stanno rivelando preziosi alleati per la salute mentale. (ANSA) ... ansa.it
Nell’articolo non si fa menzione alcuna del nome del farmaco, ma è ben intuibile: si tratta dei nuovi farmaci GLP-1 agonisti, inizialmente sviluppati come antidiabetici (vedi Ozempic Wegovy, Rybelsus, Victoza, Saxenda, Trulicity, Byetta, Bydureon) e GIP/GLP-1 - facebook.com facebook
