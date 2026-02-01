Al convegno sui nuovi antidiabetici, si parla di farmaci rivoluzionari che stanno cambiando il modo di trattare il diabete di tipo 2. Anche se ci sono rischi di abusi, i medici sottolineano come questi farmaci di ultima generazione abbiano dimostrato di offrire benefici concreti e ampi. Sono ormai in uso da circa vent’anni e aiutano a gestire meglio la malattia, riducendo i rischi e migliorando la qualità di vita dei pazienti.

IL CONVEGNO. Al di là di eccessi o abusi, sempre possibili, è però un fatto che i farmaci di «nuova» generazione contro il diabete mellito di tipo 2, ampiamente diffusi e utilizzati da un paio di decenni, abbiano benefici effetti a vasto spettro. Le cronache, ormai, registrano da tempo un «boom» di acquisti di farmaci contro il diabete (una patologia per la quale sono a carico del Servizio sanitario nazionale) usati però anche contro sovrappeso e obesità. Al di là di eccessi o abusi, sempre possibili, è però un fatto che i farmaci di «nuova» generazione contro il diabete mellito di tipo 2, ampiamente diffusi e utilizzati da un paio di decenni, abbiano benefici effetti a vasto spettro: non solo, appunto, per il controllo del peso corporeo, ma anche per il cuore, il rene, le strutture cerebrali, in funzione persino anti-invecchiamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - I nuovi antidiabetici farmaci rivoluzionari dalle mille potenzialità

Approfondimenti su Diabete Mellito

Durante i controlli nel centro storico di Prato, la polizia locale ha scoperto e sequestrato oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati, qualificati come sostanze stupefacenti.

L'Operazione Thunder 2025 di Interpol e Omd ha portato alla luce un vasto e complesso sistema criminale legato al traffico di specie protette e risorse illegali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Diabete Mellito

Argomenti discussi: I nuovi antidiabetici farmaci rivoluzionari dalle mille potenzialità; Farmaci antiobesità. Counseling nutrizionale durante la terapia: necessario per evitare rischi; Spesa farmaceutica: nei primi nove mesi del 2025 sforamento di 2,8 miliardi del tetto; OMS: Crescono i costi sanitari del diabete nei sistemi pubblici.

I nuovi antidiabetici farmaci rivoluzionari dalle mille potenzialitàAl di là di eccessi o abusi, sempre possibili, è però un fatto che i farmaci di «nuova» generazione contro il diabete abbiano benefici effetti a vasto spettro. ecodibergamo.it

I nuovi farmaci antiobesità e antidiabete sono anche alleati della salute mentaleNon hanno rivoluzionato soltanto la perdita di peso e la gestione del diabete, i nuovi farmaci antiobesità si stanno rivelando preziosi alleati per la salute mentale. (ANSA) ... ansa.it

Nell’articolo non si fa menzione alcuna del nome del farmaco, ma è ben intuibile: si tratta dei nuovi farmaci GLP-1 agonisti, inizialmente sviluppati come antidiabetici (vedi Ozempic Wegovy, Rybelsus, Victoza, Saxenda, Trulicity, Byetta, Bydureon) e GIP/GLP-1 - facebook.com facebook