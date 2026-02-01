i numeri della procura oltre undicimila fascicoli aumentano gli indagati

La procura di Grosseto ha aperto oltre 11.000 fascicoli. I numeri crescono e sono sempre più gli indagati. La pianta organica conta un procuratore, sette sostituti e otto vice procuratori onorari. Le indagini si moltiplicano, e i casi si accumulano di giorno in giorno.

GROSSETO La Procura di Grosseto ha una pianta organica di otto magistrati togati (un procuratore e sette sostituti) e otto vice procuratori onorari. Il 12 settembre 2024 c’è stato il trasferimento del pm Salvatore Ferraro al Tribunale di Pisa. Sul fronte dei vice procuratori onorari invece, due posti sono scoperti dal 29 maggio 2020: i vpo attualmente in servizio sono sei. Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025 l’attività della Procura ha registrato numeri in crescita, soprattutto sul fronte dei nuovi procedimenti. Nell’arco di dodici mesi sono stati iscritti oltre 11.600 fascicoli, di cui 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

