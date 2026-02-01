I medici di famiglia alla Regione Puglia | Disponibili al confronto ma cure non siano atto burocratico

I medici di famiglia in Puglia si preparano a chiedere un incontro con la Regione. Dopo aver manifestato disponibilità a discutere, insistono che le cure non diventino solo un atto burocratico. La categoria si dice ancora in agitazione e spera di trovare un accordo prima del 15 febbraio.

Anelli, presidente Fnomceo: "Ridurre l’atto medico a procedura amministrativa o a una logica puramente economica significa indebolire la cura, frammentare la responsabilità e minare la fiducia dei cittadini" I medici di medicina generale pugliesi manifestano una disponibilità al confronto “serio e costruttivo” con la Regione e il presidente Antonio Decaro, ma confermano lo stato di agitazione della categoria, chiedendo una riunione entro il “15 febbraio”. E' quanto affermato nel corso dell'Assemblea Generale Regionale di Fimmg Puglia. All'appuntamento hanno preso parte i Consigli Direttivi di tutti i settori delle sei Province pugliesi.🔗 Leggi su Baritoday.it

