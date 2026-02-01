L’assemblea dei giornalisti dell’agenzia Dire ha deciso di fermarsi a oltranza. Tutti i redattori hanno approvato all’unanimità la protesta, chiedendo all’editore Stefano Valore di sedersi al tavolo e firmare un accordo. La richiesta riguarda il pagamento delle retribuzioni arretrate e la ripresa regolare degli stipendi. Finché non ci saranno novità, il lavoro si ferma.

All’unanimità l’assemblea di redattrici e redattori dell’ agenzia di stampa Dire ha proclamato sciopero a oltranza finché l’editore, Stefano Valore, non si siederà al tavolo col Cdr per sottoscrivere un accordo sulla ripresa regolare degli stipendi e sul rientro di tutte le retribuzioni arretrate. Ne dà notizia il Cdr della Dire, "prendendo atto con profonda amarezza che l’appello alla responsabilità rivolto all’editore dal sottosegretario all’editoria, Alberto Barachini, rischia di cadere nel vuoto. La risposta alla richiesta di incontro urgente è stata la disponibilità di una data troppo lontana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I giornalisti della Dire: "Sciopero a oltranza"

