I genitori di Giulia Gabrieli | Stare vicino a chi soffre può donare bellezza

I genitori di Giulia Gabrieli raccontano come stare vicino a chi soffre possa portare momenti di bellezza. Lo fanno mentre condividono l’esperienza con i ministri straordinari della Comunione, che definiscono “servizio prezioso” e che entrano in punta di piedi nelle case e nei momenti più difficili. La loro testimonianza mette in luce l’importanza di un gesto semplice ma di grande valore umano.

LA TESTIMONIANZA. L’incontro con i ministri straordinari della Comunione: «Servizio prezioso, entrano in punta di piedi». Davanti al dolore dell’altro entrano «in punta di piedi». L’immagine scelta per l’incontro diocesano dei ministri straordinari della Comunione, ieri nell’auditorium della Casa del Giovane, richiama le parole consegnate dal Vescovo Francesco Beschi nella Lettera pastorale. «Vogliamo riflettere sulla sofferenza nella convinzione che anche in essa può esserci un sentiero di beatitudine, speranza e gioia», ha detto don Alberto Monaci, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute, introducendo la mattinata insieme alle centinaia di ministri presenti, che ha ringraziato a nome della Diocesi per il loro servizio «prezioso per la comunità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

DUC IN ALTUM: Sognare la Santità "La mia storia può finire solo in due: o con la completa guarigione o incontro al Signore. Sono comunque due bei finali" (Giulia Gabrieli) Domenica 25 alle 15.00 presso il Gabbiano testimonianza di Sara e Antonio Gabrieli, - facebook.com facebook