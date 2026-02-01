Durante i Giochi, il dottor Massimo Roncalli, vicepresidente dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Monza e Brianza, assumerà il ruolo di coordinatore dei servizi di emergenza odontoiatrica. I dentisti del territorio si mettono in prima linea per garantire assistenza immediata a chi ne ha bisogno.

Il dottor Massimo Roncalli, vicepresidente dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Monza e Brianza guiderà tutti i servizi di emergenza odontoiatrica durante i Giochi. Nel team dei 46 odontoiatri reclutati, più della metà sono iscritti all’ordine di Monza e svolgeranno l’incarico, come lo stesso Roncalli, a titolo volontario. I dentista di Carate Brianza ha reclutato attraverso un bando dell’Ospedale Niguarda odontoiatri volontari, invitando a partecipare gli iscritti brianzoli. "Il comitato olimpico ha richiesto, oltre a tutte le figure sanitarie specifiche, anche la presenza di odontoiatri – spiega il dottor Roncalli – soprattutto nelle aree più a rischio, ossia quelle relative all’hockey". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I dentisti del territorio volontari in prima linea

