I Dem riuniti in assemblea | avviato il Tavolo di lavoro strategico unitario per il rilancio del Partito

A Ancona si è tenuta un’assemblea del Partito Democratico con i segretari di circolo e gli amministratori locali. I Dem hanno avviato un tavolo di lavoro per rilanciare il partito dopo la batosta alle regionali del 2025. La riunione si è svolta alla Conero Break, nel centro della città, e ha messo sul tavolo le strategie per uscire dalla crisi. Ora si cerca di unire le forze e tracciare un percorso comune.

Il tavolo avrà il mandato di sostenere le amministrative 2026, affrontare i congressi provinciali, costruire un’opposizione concreta, guidare la campagna per il No al referendum sulla giustizia ANCONA - Si è svolta presso la Conero Break di Ancona l’assemblea regionale del Partito Democratico, aperta ai segretari di circolo e agli amministratori locali, sul futuro del partito dopo la sconfitta alle regionali del 2025. La segretaria regionale Chantal Bomprezzi ha tracciato un bilancio dei quasi tre anni di mandato, nel quale ha analizzato le ragioni della sconfitta e ha ribadito la necessità di rafforzare il radicamento territoriale contro l’avanzata della destra nei comuni.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il Partito Democratico affronta una fase di incertezza, con le tensioni interne e le attese per un partito unitario di Bernardini.

