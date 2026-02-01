I conti correnti a canone zero più convenienti di febbraio per risparmiare sulle spese

A febbraio, molte banche propongono conti correnti a canone zero per chi cerca di risparmiare sulle spese bancarie. Questi strumenti permettono di gestire il denaro senza costi fissi, ricevere stipendio o pensione, e fare pagamenti o prelievi senza pagare commissioni extra. Si tratta di un’opzione semplice e pratica, sempre più scelta da chi vuole tenere sotto controllo le spese mensili.

I conti corrent i sono strumenti bancari o postali che consentono di gestire il denaro in modo semplice e sicuro, ricevere stipendio o pensione, prelevare contanti, effettuare pagamenti e bonifici, usare carte di credito o di debito collegate. Oggi molti sono a canone zero e includono servizi utili per la gestione quotidiana del denaro. Quali sono dunque i migliori di febbraio 2026 a zero canone per risparmiare? Come scegliere i migliori conti correnti. Dagli ultimi dati elaborati dalla Federazione Autonoma Bancari Italian i si evince che in Italia il numero complessivo di conti correnti intestati alle famiglie ha superato i 48 milioni a fine 2024 con un incremento di oltre 5,6 milioni rispetto al 2019. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Ecco una panoramica aggiornata dei migliori conti correnti a canone zero a gennaio 2026.

