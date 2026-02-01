I conquistatori dell’inutile Schiera e Colico in vetta al Fitz Roy sulle tracce dei primi salitori

Questa mattina, un gruppo di scalatori italiani ha raggiunto la vetta del Fitz Roy in Patagonia. Sono partiti di buon’ora da Colico e, con attrezzature vecchie ma ancora efficaci, hanno seguito le tracce dei primi salitori che hanno affrontato questa montagna simbolo. L’impresa non è stata facile: il percorso è stretto, e il freddo intenso mette a dura prova anche gli esperti. Alla fine, sono riusciti a toccare il punto più alto, portando a casa una vittoria che dimostra come la passione e la tenacia possano ancora sfid

Vecchi chiodi, una montagna simbolo della Patagonia come il Fitz Roy e i "Conquistatori dell'inutile". Quando Luca Schiera, scalatore erbese dei Ragni di Lecco, e Matteo Colico, alpinista comasco trapiantato in Val di Mello, hanno deciso di abbandonare la via più conosciuta, deviando verso destra, dopo aver attaccato la parete sud est del Fitz Roy, è stato come entrare in una macchina del tempo. Probabilmente nessuno in 74 anni aveva mai seguito le tracce lasciate dai francesi Guido Magnone e Lionel Terray, che nel 1952 furono i primi a raggiungere la vetta. Quella fu una delle avventure epiche dell' alpinismo in Patagonia e Terray, uno dei più forti scalatori della sua generazione, fu l'autore di quel capolavoro della letteratura di montagna celebrato in tutto il mondo e intitolato appunto "I conquistatori dell'inutile".

